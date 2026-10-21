Педофил из Кузбасса притворялся девочкой и развращал школьниц

21 октября 2026, 13:11

Суд в Кузбассе вынес приговор мужчине за развращение двух девочек 10 и 12 лет

Фото: Istock/AMilkin

В Кузбассе суд вынес приговор мужчине за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Кемеровской области.