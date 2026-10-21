Педофил из Кузбасса притворялся девочкой и развращал школьниц
В Кузбассе суд вынес приговор мужчине за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Кемеровской области.
Установлено, что 25-летний житель Мариинска познакомился в интернете с двумя девочками 10 и 12 лет. Он представился их ровесницей и начал переписку. Через некоторое время мужчина попросил детей присылать ему фотографии и видео интимного содержания.
После получения материалов гражданин распространял снимки в социальных сетях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.
Судья признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, осужденному назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.
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