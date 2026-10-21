В Якутии теплоход со 100 пассажирами сел на мель на реке Лене
В Якутии судно «Московский-11» со 100 пассажирами село на мель на реке Лене. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Борт следовал по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Теплоход сел на мель в 500 метрах от левого берега реки между островами Малый и Большой Хатыстыр. На борту находятся около 100 пассажиров, среди них 40 детей и три члена экипажа. На место происшествия направили спасателей.
Всего задействовали 28 человек и шесть единиц техники. По информации МЧС, сейчас специалисты оценивают обстановку на месте и готовят мероприятия по снятию судна с мели. Спасатели поддерживают связь с экипажем и пассажирами. Информация о пострадавших не поступала.
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