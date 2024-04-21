В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца

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В Ленинградской области правоохранители обнаружили тело восьмимесячного ребёнка, оставленного матерью в квартире. Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл минувшей ночью в городском посёлке Мга. Местная жительница долго не выходила на связь, поэтому её родственники обратились в правоохранительные органы. Полицейские прибыли по адресу её проживания.
В квартире они обнаружили тело обездвиженной восьмимесячной девочки. Матери дома не было.
В настоящее время полицейские работают на месте происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова