Москва взаимодействует с Таджикистаном по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники российских спецслужб находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Таджикистана. Сотрудничество проходит на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, подозреваемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл».