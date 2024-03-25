Москва взаимодействует с Таджикистаном по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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Сотрудники российских спецслужб находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Таджикистана. Сотрудничество проходит на контртеррористическом направлении в связи с арестом граждан республики, подозреваемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл».
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, оставляя запись в книге соболезнований в российском посольстве в Душанбе, заявил, что его страна последовательно выступает против терроризма и намерена совместно с Россией бороться с любыми его проявлениями.
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Александр Бойцов