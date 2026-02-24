15 рыбаков застряли на льдине в Финском заливе

24 февраля 2026, 19:27

МЧС завершило операцию по спасению 15 рыбаков со льда Финского залива

Фото: iStock/Andrey Nikitin

15 рыбаков оказались вдали от берега на оторвавшейся льдине в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в телеграм-канале.