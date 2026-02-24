15 рыбаков застряли на льдине в Финском заливе
15 рыбаков оказались вдали от берега на оторвавшейся льдине в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в телеграм-канале.
Сообщение о происшествии поступило по системе 112. Рыбаки вышли на лед, но из-за резкого ухудшения погоды некоторое время не могли самостоятельно вернуться на сушу.
Ситуация находилась на контроле экстренных служб. Сотрудники ведомства готовили операцию по спасению, но рыбаки вскоре сами добрались до берега.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 14 лет. Однако сегодня из-за приближающегося циклона ледовая обстановка начала резко ухудшаться — шторм ломал и сжимал образовавшийся покров в западной части акватории. Находиться на такой поверхности смертельно опасно.
