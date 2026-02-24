Россиянина поймали спустя 11 лет после изнасилования и убийства ребенка

24 февраля 2026, 18:51

В Югре осудят мужчину за изнасилование и убийство девочки в 2011 году

Фото: iStock/juriskraulis

В Югре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем телеграм-канале.