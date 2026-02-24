Россиянина поймали спустя 11 лет после изнасилования и убийства ребенка
В Югре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем телеграм-канале.
Тело ребенка обнаружили 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне Восточный города Нягани. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Через 11 лет следователи установили причастность к нему мужчины, который к тому моменту уже успел скрыться. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.
В октябре 2025 года подозреваемого задержали в Свердловской области, доставили в Югру и заключили под стражу. Ему вменяют статьи об убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
В суде допросили свидетелей и изучили результаты молекулярно-генетических экспертиз. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, приговор огласят на следующем заседании.
