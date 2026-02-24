Достижения.рф

Трое полицейских жестоко избили водителя при задержании и попали под статью

Фото: iStock/Dzurag

В Назрани арестовали троих полицейских, избивших водителя во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



По версии следствия, все произошло 10 января на пересечении улиц Гайрбек-Хаджи и Насыр-Кортская. Сотрудники ППС остановили автомобиль для проверки документов.

Не имея законных оснований для применения силы или задержания, они поместили водителя в служебную машину и по пути в отдел множество раз ударили его руками по разным частям тела.

Уже в участке избиения продолжились. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он вызвал скорую. В отношении полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Лидия Пономарева

