Трое полицейских жестоко избили водителя при задержании и попали под статью

24 февраля 2026, 18:35

В Назрани арестовали троих полицейских, избивших водителя при задержании

Фото: iStock/Dzurag

В Назрани арестовали троих полицейских, избивших водителя во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.