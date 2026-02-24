Подрывник машины ДПС у Савеловского вокзала регулярно брал микрозаймы
Мужчина, подорвавший автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) у Савеловского вокзала в Москве, регулярно оформлял займы в микрофинансовых организациях.
Об этом 24 февраля сообщил источник «Известий». По предварительной информации, подозреваемым оказался 22-летний Сергей из Можги. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности и не попадал в поле зрения полиции. Также отмечается, что молодой человек интересовался серией игр Resident Evil.
Следователи устанавливают его круг общения, а также мотивы произошедшего. МВД России опубликовало запись момента взрыва. На кадрах видно, как к служебному автомобилю подходит сотрудник ДПС, после чего над машиной поднимается дым.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 24 февраля на северо-востоке Москвы. В результате взрыва погиб сотрудник правоохранительных органов, ещё двое получили ранения. Позднее в Следственном комитете РФ сообщили, что личность погибшего на месте злоумышленника первоначально уточнялась. Пострадавшим пообещали оказать необходимую помощь.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко позднее заявила, что подрыв совершил 22-летний уроженец Удмуртии. Следователи также восстановили его маршрут по территории Московского региона.
