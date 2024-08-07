«Выносили — руки не было вообще»: в Лобне произошел взрыв — подробности

Фото: istockphoto/RamonCast
Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев. Сообщается, что пострадал минимум один человек. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.
«Родственники приехали, начали вещи выносить. Что-то там было, взорвалось. Его выносили —кисти не было, руки вообще», — рассказала одна женщина.В МЧС указали, что в жилом доме был хлопок, обошлось без пожара. На месте специалисты ведут работу. На первом этаже в одной из квартир выбило окна.
Читайте также:
Появились новые подробности взрыва в доме в Нижнем Тагиле
В Москве подростка укусила одна из самых ядовитых в мире змей
Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях
Никита Кротов