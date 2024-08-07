Призвавшая сжигать отели с иностранцами жена британского чиновника задержана

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Супруга члена окружного совета Западного Нортгемптоншира Люси Конолли задержана за призывы сжигать отели с иностранцами. Об этом пишет издание The Independent. Пост позже был удален.
«Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет», — сказано в публикации.Отмечено, что за публикацию Конолли извинилась, добавив, что действовала, основываясь, на «ложных и вредоносных» данных. Полицейские получили на нее несколько жалоб в связи с подстрекательством к насилию. Женщине 41 год, сейчас ее арестовали и подозревают в разжигании расовой ненависти.
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