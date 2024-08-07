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Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях

07 августа 2024, 12:12
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

В Дагестане шахматистка пыталась отравить конкурентку на соревнованиях. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошел на чемпионате республики. Одна из участниц попала в объектив камеры видеонаблюдения, когда вылила рядом с доской одной из соперниц неизвестное вещество. По информации Telegram-канала Baza, злоумышленницей оказалась 40-летняя Амина Абакарова.

Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, ей вызвали скорую. После просмотра видеозаписи с камер также вызвали и полицию.



Абакарову задержали. В отношении нее проводится проверка.

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#шахматы
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Призвавшая сжигать отели с иностранцами жена британского чиновника задержана
В Британии взяли жену чиновника Коннолли за призыв сжигать отели с иностранцами
07 августа 2024, 12:15

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Супруга члена окружного совета Западного Нортгемптоншира Люси Конолли задержана за призывы сжигать отели с иностранцами. Об этом пишет издание The Independent. Пост позже был удален.
«Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет», — сказано в публикации.

Отмечено, что за публикацию Конолли извинилась, добавив, что действовала, основываясь, на «ложных и вредоносных» данных. Полицейские получили на нее несколько жалоб в связи с подстрекательством к насилию. Женщине 41 год, сейчас ее арестовали и подозревают в разжигании расовой ненависти.

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Вынесен приговор администратору канала Moscow calling за фейки об армии
Администратору канала Moscow calling Куршину* дали 6,6 года за фейки о ВС РФ
07 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Администратора канала Moscow calling Андрея Куршина* приговорили к 6,6 года колонии по статье о фейках про ВС РФ. Об этом говорится в судебном решении.
«Суд признал Куршина виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщил суд.

Куршин будет отбывать срок на общем режиме, сейчас его взяли под стражу, ранее же он находился под домашним арестом. Осужденному запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

По информации следователей, в период с сентября по ноябрь в 2022 году Куршин размещал в сети посты с заведомо ложными данными о действиях ВС РФ против украинского населения. Фигурант признал вину в полном объеме.

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В Москве подростка укусила одна из самых ядовитых в мире змей
Baza: в Москве подросток попал в больницу после укуса ядовитой голубой куфии
07 августа 2024, 11:56

Фото: iStock/User10095428_393

В Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что подростка госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.

Пострадавший пытался самостоятельно отсосать яд, а также пил много воды и делал на пальце насечки, но при этом ему все равно пришлось обратиться за медицинской помощью.

К моменту, когда молодого человека доставили в токсикологическое отделение, его палец почернел, а также развился отек кисти и предплечья. Чтобы справиться с ядом, медики ввели антидот, после чего подросток пошел на поправку.

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Появились новые подробности взрыва в доме в Нижнем Тагиле
СК: к взрыву в доме Нижнего Тагила привело ненадлежащее техобслуживание
07 августа 2024, 11:40

Фото: пресс-служба МЧС России

Взрыв в доме Нижнего Тагила, в результате которого погибли десять человек, включая детей, произошел из-за ненадлежащего техобслуживания. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
«По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — сказано в публикации в Telegram.

В ведомстве добавили, что троим работникам службы газа предъявили обвинение, уже сегодня им изберут меру пресечения. По информации следствия, газовоздушная смесь скопилась и воспламенилась из-за ненадлежащего качества услуг.

Трагедия произошла 1 августа, когда на Сибирской улице обрушились два подъезда жилого дома.

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Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области выросло
Астраханский губернатор Бабушкин: в ДТП под Волгоградом пострадали 20 человек
07 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/Anton Novikov

В ДТП с грузовиком и ехавшим по маршруту Астрахань — Москва рейсовым автобусом пострадали 20 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе под Волгоградом. Уточняется, что из двадцати пострадавших — шесть детей.

Бабушкин отметил, что никто из пострадавших не был госпитализирован — все находятся на амбулаторном лечении. Водитель автобуса скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Согласно информации МВД, движение по дороге проходит в штатном режиме.

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Мошенники начали обманывать граждан с помощью «случайных переводов»
07 августа 2024, 10:49

Фото: iStock / nevodkaist

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, основанную на переводе денег или оплате покупок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат с жертвой. Они отправляют человеку сообщение с переводом денег, например: «Перевод от Елена Анатольевна А. 500 Р».
«После этого мошенник пишет сообщение с просьбой вернуть деньги, так как произошла ошибка – перевод был совсем на другой счет и другому человеку. Со многими случалось подобное, поэтому ситуация не воспринимается как обман. В этом случае нужно проверить, действительно ли поступила та или иная сумма на ваш счет. Если это так, то переживать не стоит. Но если перевода не было, значит это мошенники, и деньги переводить не надо», – говорится в сообщении ГУРБ Подмосковья.
Тем, кто попался на удочку злоумышленников, в ведомстве посоветовали обратиться в правоохранительное органы, позвонив по телефону 112.

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Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж
SHOT: атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
07 августа 2024, 09:29

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. По словам губернатора региона Александра Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Местные жители рассказали, что в припаркованных автомобилях были обнаружены маленькие железные шарики, впившиеся в кузов.

До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рецидивист украл из подмосковного гаража инструменты для ремонта холодильников
07 августа 2024, 09:16

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

62-летнего ранее судимого жителя Мурманской области задержала полиция по подозрению в краже из гаража в Клину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина подобрал ключ от гаража, расположенного в Банном проезде, и похитил оттуда электроинструменты и различные технические средства для обслуживания и ремонта холодильного оборудования. Украденное он сложил в машину и уехал», — говорится в сообщении.
Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту его временного проживания — в частном доме в Тверской области. Похищенные вещи были найдены там же — на приусадебном участке Задержанный рассказал, что собирался продать украденное и потратить деньги на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», по которой его судили и ранее, и отпустили под подписку о невыезде.

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«‎Есть дети»: Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось
Число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область выросло до 28
07 августа 2024, 09:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов заявил, что до 28 человек выросло число пострадавших при атаках боевиков ВСУ в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
«К сожалению, среди пострадавших есть сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым, есть дети», — рассказал он.

По его словам, в основном у пострадавших сочетанные, взрывные травмы разными поражающими элементами — осколочные ранения и ожоги. Он добавил, что среди них есть больные в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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