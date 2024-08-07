Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях

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В Дагестане шахматистка пыталась отравить конкурентку на соревнованиях. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошел на чемпионате республики. Одна из участниц попала в объектив камеры видеонаблюдения, когда вылила рядом с доской одной из соперниц неизвестное вещество. По информации Telegram-канала Baza, злоумышленницей оказалась 40-летняя Амина Абакарова.
Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, ей вызвали скорую. После просмотра видеозаписи с камер также вызвали и полицию.
Абакарову задержали. В отношении нее проводится проверка.
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Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, ей вызвали скорую. После просмотра видеозаписи с камер также вызвали и полицию.
Абакарову задержали. В отношении нее проводится проверка.
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Екатерина Коршунова