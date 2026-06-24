16-летней девушке игрока «Локомотива» угрожает украинская эскортница
Baza: Девушке футболиста Мампасси угрожает украинская эскортница
Вокруг 16-летней избранницы футболиста «Локомотива» Марка Мампасси разгорается скандал. Девушка утверждает, что ей угрожают украинская эскортница и мать игрока.
По данным Sport Baza, угрозы в адрес Евгении Кулик посыпались после того, как она обнародовала историю об измене футболиста. В своем посте Кулик рассказала, что Мампасси изменил ей с бывшей возлюбленной — 25-летней эскортницей по имени Даниэла, которая в настоящее время проживает в Польше и получает пособие как беженка из Украины.
Как сообщила сама Кулик, знакомство Марка с Даниэлой состоялось по инициативе его матери. В личной переписке женщина также угрожала Евгении.
«Я хочу сказать, что у Марка ненормальная мама, которая контролирует его личную жизнь и часто проявляла свои эмоции ненормальным поведением по отношению ко мне, когда Марк сам выбрал себе девушку и почти два года строил со мной отношения», — цитирует слова Кулик издание.Сам Мампасси, тем временем, пишет Евгении сообщения с просьбами о прощении, отрицает факт измены и в резкой форме отзывается о Даниэле. Как ранее сообщалось, футболист познакомился с Кулик, когда той было 15 лет. На протяжении последних трех лет, проведенных в арендах в Турции, Бельгии и Азербайджане, Мампасси регулярно приезжал к ней в Россию, а в этом году пара прожила вместе с мая по начало июня.