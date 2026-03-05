16-летней россиянке оторвало часть пальца во время квеста

05 марта 2026, 13:17

Mash: 16-летняя девочка в Краснодаре потеряла часть пальца во время квеста

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Краснодаре во время квеста в центре «Хамерфол» 16-летняя участница получила тяжелую травму — ей оторвало часть пальца. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Kub Mash.