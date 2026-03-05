Достижения.рф

16-летней россиянке оторвало часть пальца во время квеста

Mash: 16-летняя девочка в Краснодаре потеряла часть пальца во время квеста
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Краснодаре во время квеста в центре «Хамерфол» 16-летняя участница получила тяжелую травму — ей оторвало часть пальца. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Kub Mash.



На кадрах девочка выходит из проёма вместе с актёром, после чего тот закрывает дверь, и палец подростка оказывается зажат косяком. Затем показывают руку уже после случившегося. За кадром слышно голос: «У тебя нет пальца, ты же видишь?»

По данным СМИ, сотрудники квест-центра ограничились тем, что предложили пострадавшей вату, и игру не остановили. Домой она, как утверждается, попала лишь спустя три часа, после чего мать отвезла её в больницу, где потребовалась операция.

Старшая сестра пациентки вернулась на место и, как сообщается, обнаружила в дверном проёме оторванный фрагмент пальца.

Никита Кротов

