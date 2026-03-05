Mash: Два человека пострадали в результате атаки иранских дронов в Азербайджане
Два человека пострадали в результате атаки иранских дронов Shahed на Нахчыван в Азербайджане.
Как пишет телеграм-канал Mash, один из беспилотников упал рядом со школой, после чего детей эвакуировали. Сообщается, что рядом с пострадавшим аэропортом проходит новый газопровод Ыгдыр–Нахчыван, запущенный в 2025 году. Проект реализовали SOCAR совместно с турецкими BOTAŞ и TPAO.
Власти Азербайджана заявили, что вызовут посла Ирана в МИД. Они подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.
Ранее иранский дрон впервые взорвался в республике.
