16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава его Службы безопасности Адам Кадыров очередями из пулемёта начертил в небе цифру 13, заключённую в сердечко. Он стрелял трассирующими пулями.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Грозный Информ». На кадрах видно, как юный Кадыров палит в небо из ручного пулемёта трассерами, от которых остаются видимые светящиеся следы в воздухе. Пост сопровождается восхищённо-ироничной надписью о том, что сын главы республики продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».
Что именно означают «пулемётные» символы, не уточняется. Не исключено, что цифры 1 и 3 могут обозначать порядковые номера букв А и С в латинском алфавите и символизируют инициалы дедушки Ахмата-Хаджи или самого Адама Кадырова.
Читайте также:
«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA
Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни
Александр Бойцов