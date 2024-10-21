Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ 16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео

16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео

16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко
21 октября 2024, 18:15
Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава его Службы безопасности Адам Кадыров очередями из пулемёта начертил в небе цифру 13, заключённую в сердечко. Он стрелял трассирующими пулями.


Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Грозный Информ». На кадрах видно, как юный Кадыров палит в небо из ручного пулемёта трассерами, от которых остаются видимые светящиеся следы в воздухе. Пост сопровождается восхищённо-ироничной надписью о том, что сын главы республики продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

Что именно означают «пулемётные» символы, не уточняется. Не исключено, что цифры 1 и 3 могут обозначать порядковые номера букв А и С в латинском алфавите и символизируют инициалы дедушки Ахмата-Хаджи или самого Адама Кадырова.






Читайте также:

«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA

Адам Кадыров попал в книгу рекордов России

Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни
#пост
#небо
#кадыров
#сын
В Иваново женщина залила водой Вечный огонь
В Иваново задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь
21 октября 2024, 18:07

Фото: istock/alekc79

В Иваново арестовали женщину, которая залила водой Вечный огонь в начале октября. Сейчас в инциденте разбираются следователи СКР по Ивановской области. Женщине вменили публичное осквернение символов воинской славы России — статья 354.1 УК.
По данным следствия, утром 2 октября местная жительница залила водой пламя Вечного огня на мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны. Все случилось на проспекте Шереметевском в Иваново.
«По делу назначили все необходимые экспертизы, включая психиатрическую. Проводятся следственные действия для сбора доказательств», — сообщили в региональном СК.

Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.

Читайте также:

В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери

В США женщина сожгла дом вместе с любовником и наблюдала за пожаром, сидя в кресле

Пьяный полицейский на машине насмерть сбил девушку в Курганской области
#ук
#ск
#вечный огонь
#вандализм
#нацизм
#уголовное дело
#ивановская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США женщина сожгла дом вместе с любовником и наблюдала за пожаром, сидя в кресле
В США женщина сожгла дом с любовником, который не пустил ее в туалет
21 октября 2024, 15:58

Фото: istock/Yevhen Smyk

В Далласе, штат Техас, произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина и три собаки. Все случилось из-за того, что женщина, Мирса Лопес, не смогла зайти в туалет к своему знакомому, Гэри Фишеру, и спалила его дом. Об инциденте сообщает Fox News.
Лопес и Фишер были в романтических отношениях. В тот день она хотела зайти в туалет к любовнику, но тот отказался впускать даму. Разгневанная Лопес решила отомстить. Она подожгла пластиковый пакет и бросила между машиной и домом Фишера. Мужчина спал, когда начался пожар. А Лопес сидела в кресле на улице неподалеку и наблюдала, как горит ее любовник вместе с домом.

Пока пожарные прибыли на место, пламя успело перекинуться на соседние трейлеры. В итоге от огня пострадали не только четыре дома, но и четыре автомобиля. Лопес арестовали. Ей предъявили обвинения в поджоге, убийстве человека и собак.

Читайте также:

На трассе М-7 потушили три горевших у автозаправки автомобиля

Трое детей едва не сгорели в Курске, пока мать всю ночь пела в караоке-баре

Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа
#пожар
#дома
#сша
#поджог
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери
21 октября 2024, 15:57

Фото: iStock/Fedorovekb

В школе, которая расположена в Центральном районе Челябинска, мужчина схватил девочку за волосы. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на главное управлении МВД России по Челябинской области.
Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы, сообщив, что неизвестный мужчина схватил их дочь за волосы, что вызвало у нее физическую боль.

Злоумышленника удалось идентифицировать — им оказался местный житель. В отношении него был составлен административный протокол по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ. Как уточняет «74.ru», нападавший является отчимом одной из одноклассниц пострадавшей. Причину своих действий он объяснить не смог.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.

Читайте также:

Трое детей едва не сгорели в Курске, пока мать всю ночь пела в караоке-баре

Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

«Попали в рабство»: 18 мужчин работали на ферме за еду в Ростовской области
#родители
#мужчина
#коап
#сотрудники
#волосы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростовской области беспилотник запутался в проводах и напугал местных жителей
21 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/sommersby

В Азове Ростовской области беспилотник зацепился за провода и напугал местных жителей. Кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, местные жители сначала пожаловались на то, что в домах в районе улицы Мирошниченко пропал свет. Однако позже приехали полицейские и призвали людей эвакуироваться. Оказалось, что в проводах запутался дрон.

Официально данную ситуацию власти не комментировали.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области.

Читайте также:

В России планируют испытания технологий обнаружения дальних БПЛА ВСУ

ВСУ атаковали два населённых пункта в Запорожской области

ВС РФ в ходе «воздушного боя дронов» сбили два украинских коптера «Баба Яга»
#минобороны рф
#испытания
#дрон
#ночь
#бпла
#жители
#полицейские
#свет
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Испекла торт маме и совершила суицид»: как 16-летняя мусульманка провела последние минуты жизни
21 октября 2024, 15:28

Фото: iStock/CandyRetriever

Летом 2020 года Омскую область потрясла трагедия: 16-летняя девочка была найдена в гараже мертвой. Оказалось, что школьница покончила с собой. Правоохранители возбудили уголовное дело на отца умершей девочки. Оказалось, что ранее 16-летняя школьница трижды пыталась свести счеты с жизнью, но никто в семье не обращал на это внимания. В чем обвинили семью погибшей и что заставило девочку совершить суицид расскажет «Радио 1».

Как жила семья погибшей девочки


16-летняя Мадина (имя изменено – прим.ред) рассказывала подругам, что отец жестоко наказывал её за малейшие проступки. Например, ей было запрещено выходить из дома после шести вечера. Позже родители решили, что заниматься спортом для девочки неприлично, и запретили ей посещать волейбольную секцию.

Несколько раз Мадина приходила в школу с синяками на лице и рассказывала, что отец избивал её пряжкой от ремня. Училась девочка удовлетворительно, конфликтов со сверстниками и учителями у нее не было.


Что рассказала сестра школьницы

Фото: iStock/cmogopor

25-летняя Зульфия живет в другом городе, однако заявляет, что со своей двоюродной сестрой всегда поддерживала близкие отношения. В беседе с «Комсомольской правдой» девушка рассказала, что знала о жизни Мадины практически все. Зульфия полностью поддерживает своих тетю и дядю, утверждая, что они не причастны к трагедии.

На вопрос журналистов о том, почему трагедия могла произойти, двоюродная сестра школьницы сообщила, что Мадина, вероятно, просто хотеть напугать родителей.

«Знаете, такое бывает у подростков. Но не рассчитала, что ее не успеют спасти. За полчаса до случившегося она позвонила маме. Сказала, что испекла ей ее любимый торт «медовик». Спросила: «Мамочка, когда ты вернешься?». И, на мой взгляд, совершила самоубийство за несколько минут до прихода мамы», – рассказала Зульфия.

Родителей девочки обвинили в ее смерти

Фото: iStock/Akintevs

После проведения проверки по факту смерти девочки правоохранители возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства» на ее отца. По версии следствия, мужчина своими методами воспитания и избиениями дочери способствовал тому, что произошло. Однако двоюродная сестра девочки настаивает: мать и отец школьницы ни в чем не виноваты.

«У них четверо детей, причем младший родился пять месяцев назад. Плюс работа и хозяйство. Мадина же ничего не делала. В ее обязанности входило только приготовление еды. Ну и сидеть с младшими еще заставляли. Одета, накормлена. Что еще надо ребенку?!» – недоумевает родственница.

Она также уверена, что отец Мадины не допустил каких-либо ошибок при воспитании дочери.

«Я вот в ее возрасте после четырех часов не имела права выйти из дома. У нас девушек по-другому воспитывают. Отец заботился о ее чести», – утверждает Зульфия.

Она также заявила, что запрет ходить на волейбольную секцию тоже был связан с опасениями отца за свою дочь.
«Откуда папе знать, что там происходит. Там могут быть мальчики, которые будут домогаться! Мало ли, кому что нравится. Папе виднее, раз запрещал. Что ж она с собой покончила из-за того, что волейболом запретили заниматься?!», – недоумевает Зульфия.

Читайте также:

Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях

Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти
#дело
#трагедия
#семья
#мать
#запрет
#самоубийство
#отец
#отношения
#суицид
#школьница
#омская область
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция
ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником через «Госуслуги» кредита
21 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах» и оформили кредит на имя его владельца, решение банка можно оспорить. Центробанк в своем официальном Telegram-канале описал порядок действий в таком случае.
Прежде всего, рекомендуется запросить кредитную историю через «Госуслуги». Если доступ к аккаунту утерян, но пострадавший знает свой код субъекта кредитной истории, он может получить справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) на сайте Банка России.

Этот код можно найти в кредитном договоре, уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО). Если код неизвестен или кредит никогда не оформлялся, его можно узнать через любой банк, МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй (БКИ), почтовое отделение или нотариуса.

После получения информации о месте хранения кредитной истории следует запросить выписку. Если в ней обнаружен кредит, оформленный мошенниками, необходимо написать в банк или МФО заявление, что договор подписан неизвестным лицом и средства не были получены.

Пострадавший имеет право запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, включая реквизиты получателя. Важно на втором экземпляре заявления о несогласии получить отметку о приеме, чтобы избежать потери документа.

Затем нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив копию заявления и документы от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность.

Талон-уведомление из полиции следует отправить в банк или МФО, выдавшую кредит. По закону кредитор обязан ответить в течение 15 дней. В ответе он может аннулировать долг или отказать в компенсации.

Если ответ будет формальным, Центробанк может рассмотреть жалобу, но для списания долга или получения компенсации потребуется обратиться в суд. Помимо этого, перед подачей иска можно обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры между людьми и банками или МФО на сумму до 500 000 рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и судебные.

Читайте также:

В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками

Киберэксперт Шутов назвал главный инструмент мошенников
#суд
#деньги
#банк
#договор
#пострадавший
#госуслуги
#документы
#кредит
#центробанк
#заявление
#компенсации
#расследование
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трассе М-7 потушили три горевших у автозаправки автомобиля
21 октября 2024, 15:12

Фото: пожар в Богородском / пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали последствия крупного ДТП. На 57-м км. трассы М-7 «Волга» загорелись сразу три автомобиля – фура, КАМАЗ и легковая машина, сообщили в пресс-службе ведомства.
«У фуры с прицепом на ходу загорелась кабина. Водитель успел съехать с дороги и остановился на обочине рядом с припаркованными автомобилями. Топливо растеклось по склону и достигло двух машин. Они сразу загорелись. Работник дорожной службы, перевозивший в автоцистерне воду, до приезда пожарных попытался потушить пламя, но не смог», – уточнили в пресс-службе.
Прибывшие огнеборцы 259-й пожарно-спасательной части развернули пожарные рукава и приступили к тушению горящих транспортных средств. При этом в 50 м. от места происшествия находилась автозаправочная станция. С помощью пены пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Читайте также:

В квартиры дома в Бронницах вернули газ

Число пострадавших в аварии с автобусом в Люберцах выросло до 12

Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Люберцах
#мособлпожспас
#пожар
#дтп
#автомобили
#фура
#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный полицейский на машине насмерть сбил девушку в Курганской области
21 октября 2024, 14:46

Фото: istockphoto/Motortion

Полицейский на личном автомобиле насмерть сбил девушку возле бара в городе Далматово Курганской области. Проведённая позже экспертиза установила, что в момент наезда он был пьян.
Смертельное ДТП произошло утром 19 октября, сообщает сетевое издание URA.RU. Правоохранитель на личном автомобиле сбил молодую девушку, которая стояла на обочине дороги. Совершив наезд, он скрылся с места ДТП. Потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы.

Свидетели описали автомобиль, совершивший смертельный наезд, и правоохранители по горячим следам быстро вычислили и разыскали его владельца. Оказалось, что им был их коллега. Мужчину задержали. Экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии. В отношении экс-правоохранителя возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и побега с места ДТП. Задержанный помещён под стражу.

Читайте также:

В Москве водитель сбил трёх пешеходов

В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП

Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал
#дтп
#дороги
#автомобиль
#уголовное происшествия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале ФСБ изъяла у банды 41 килограмм золотых самородков на 300 млн рублей
21 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержали их в Челябинской области, но промышляли незаконной добычей драгоценного металла злоумышленники не только там. Кроме золота, добытого преступным путём, у членов банды изъяли инструменты и оборудование, которые обычно используют золотодобытчики.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полученные драгоценные металлы преступники сбывали в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в особо крупном размере. В настоящее время следователи устанавливают связи преступников, а также иные возможные факты их противоправной деятельности.

Читайте также:

Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

Буркина-Фасо отзывает лицензии на добычу золота у зарубежных компаний

В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками
#уголовное следователи
#фсб
#преступники
#оборудование
#рф
#золото
Следите за нашими новостями
в удобном формате