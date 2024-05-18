16-летний сын российского адвоката задержан за расправу над домработницей

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В Новой Москве 16-летний сын адвоката Семена Мельницкого задержан за убийство домработницы, передает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, в ночь с пятницы на 17 мая Мельницкий-младший поссорился с 67-летней экономкой. Молодой человек подождал, пока женщина войдет в уборную, схватил нож, напал на нее и нанес ей около 10 ударов ножом. Подросток утверждает, что ничего не помнит.
СК России по столице возбудил уголовное дело.
3 марта в Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился за 54-летней опекуншей.
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Пакеты с туловищем и головой женщины нашли на пустыре в Шушарах
СК России по столице возбудил уголовное дело.
3 марта в Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился за 54-летней опекуншей.
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Александр Климов