В Псковской области доярка-рецидивистка зарезала парня за измену

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Псковской области женщина застала возлюбленного в постели с другой и зарезала его, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, драма разыгралась в ночь на 15 мая в посёлке Бежаницы.
Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой раньше обычного и застала своего 42-летнего возлюбленного в постели с другой женщиной.
Находясь в состоянии аффекта, доярка схватилась за кухонный нож и ударила им в грудь мужчины. Быстро опомнившись, она сама вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи, однако, спасти изменника врачам не удалось.
Убийцу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за ограбление.
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Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой раньше обычного и застала своего 42-летнего возлюбленного в постели с другой женщиной.
Находясь в состоянии аффекта, доярка схватилась за кухонный нож и ударила им в грудь мужчины. Быстро опомнившись, она сама вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи, однако, спасти изменника врачам не удалось.
Убийцу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за ограбление.
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Евгения Парфентьева