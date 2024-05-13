Пакеты с туловищем и головой женщины нашли на пустыре в Шушарах

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Фрагменты женского тела, расфасованные в пакеты, нашли жители Санкт-Петербурга в Пушкинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В одном из обнаруженных в Шушарах пакетов находилась голова женщины, во втором – тело убитой. По предварительным данным, погибшей не более 40 лет.
В настоящее время останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Мужчина увидел большие мусорные пакеты в поле и решил в них заглянуть. Очевидец сразу вызвал полицию.
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В настоящее время останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Мужчина увидел большие мусорные пакеты в поле и решил в них заглянуть. Очевидец сразу вызвал полицию.
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Анастасия Хохлова