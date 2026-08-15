16-летняя девочка пропала в лесу в Ульяновской области, ее нашли живой
В Ульяновской области завершились масштабные поиски 16-летней девушки, пропавшей в лесу. Школьницу обнаружили живой спустя трое суток — в четверг ее нашли в лесном массиве неподалеку от места исчезновения, сообщили в региональном МВД.
По данным следствия, подросток ушла из дома в рабочем поселке рано утром в понедельник и заблудилась. В ведомстве подчеркнули, что признаков противоправных действий в отношении нее не зафиксировали. В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением врачей.
В полиции раскрыли детали поисковой операции, которая велась круглосуточно. Ежедневно к розыску привлекалось около 500 человек, включая сотрудников полиции, кинологов, специалистов БПЛА, добровольцев отряда «ЛизаАлерт», спасателей МЧС, следователей СУСК, военнослужащих и представителей местной администрации.
Решающую роль в установлении маршрута сыграли специалисты Центра кинологической службы УМВД России по Ульяновской области. Именно они определили направление, в котором сосредоточили основные силы. Ульяновская полиция выразила благодарность всем неравнодушным гражданам и ведомствам, участвовавшим в спасении ребенка.
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