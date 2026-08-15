16-летняя девочка пропала в лесу в Ульяновской области, ее нашли живой

15 августа 2026, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

В Ульяновской области завершились масштабные поиски 16-летней девушки, пропавшей в лесу. Школьницу обнаружили живой спустя трое суток — в четверг ее нашли в лесном массиве неподалеку от места исчезновения, сообщили в региональном МВД.