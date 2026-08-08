Молодая пара пропала без вести рядом с «Вратами смерти»

08 августа 2026, 12:15

NYP: В США погибла пропавшая рядом с «Вратами смерти» молодая пара

Фото: istockphoto/Ajax9

В США завершились поиски 20-летних Дэвида Талмана и Франчески Уорик из Иллинойса, которые пропали без вести во время сплава на байдарках. Их тела обнаружили у берегов острова Вашингтон в штате Висконсин спустя двое суток после исчезновения, сообщили в офисе шерифа округа Дор, пишет The New York Post.