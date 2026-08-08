Молодая пара пропала без вести рядом с «Вратами смерти»
В США завершились поиски 20-летних Дэвида Талмана и Франчески Уорик из Иллинойса, которые пропали без вести во время сплава на байдарках. Их тела обнаружили у берегов острова Вашингтон в штате Висконсин спустя двое суток после исчезновения, сообщили в офисе шерифа округа Дор, пишет The New York Post.
Молодые люди перестали выходить на связь в субботу. Последний раз их видели в акватории озера Мичиган возле популярного туристического острова Вашингтон. После получения сигнала о пропаже спасатели организовали масштабную поисковую операцию, которая продолжалась несколько часов.
Остров Вашингтон находится неподалеку от полуострова Дор, и добраться до него можно только через восьмикилометровый пролив, известный среди местных жителей как «Врата смерти». Этот участок акватории славится опасными течениями и внезапными порывами ветра. По данным природоохранных организаций, только с начала года в проливе зафиксировано более 240 происшествий.
Следователи предполагают, что причиной гибели пары стало утопление, однако официальное заключение вынесут после проведения экспертизы. Отмечается, что во время похода на байдарках молодые люди не использовали спасательные жилеты.
Дэвид Талман, по словам близких, мечтал открыть собственный бизнес в сфере недвижимости. Франческа Уорик планировала стать косметологом и, как говорится в некрологе, опубликованном её семьей, «обожала природу и питала глубокую любовь к животным».
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