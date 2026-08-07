«Я в дурке»: Россиянка, которую весной вывезли из рабства в Мьянме, снова пропала
Россиянка Дарья, которую весной освободили из рабства в Мьянме, снова пропала — теперь в ОАЭ. Как сообщает Telegram-канал Mash, после полугода плена она улетела в Дубай и перестала выходить на связь.
1 августа девушка оставила вещи у знакомого, уехала в Шарджу, затем на такси — в неизвестном направлении. Она заблокировала мать в соцсетях, прислав лишь трёхсекундный ролик: «Я в дурке».
У Дарьи диагностировали психическое расстройство, поэтому она может называть себя другим именем и сообщать ложную информацию. В ОАЭ россиянка отправилась через пару месяцев после побега из Мьянмы.
В рабство девушка попала из-за вакансии модели-переводчицы за рубежом. Сбежать ей помог местный охранник. Дальше — Центр идентификации жертв, Бангкок, Россия. А затем новый вояж — в ОАЭ. Мать уже направила запрос в консульство. Она боится, что после выписки из психиатрической больницы дочь могут депортировать.
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