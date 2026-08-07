«Я в дурке»: Россиянка, которую весной вывезли из рабства в Мьянме, снова пропала

07 августа 2026, 18:14

Россиянка, которую весной вывезли из рабства в Мьянме, пропала в ОАЭ

Фото: Istock/Rawpixel

Россиянка Дарья, которую весной освободили из рабства в Мьянме, снова пропала — теперь в ОАЭ. Как сообщает Telegram-канал Mash, после полугода плена она улетела в Дубай и перестала выходить на связь.