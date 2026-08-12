Mash: Нижегородская студентка пропала в Таиланде, идут поиски

12 августа 2026, 17:44

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Правоохранительные органы разыскивают 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Анну, которая исчезла после переезда в Таиланд. Об этом информирует Telegram-канал Mash.