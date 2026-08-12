Mash: Нижегородская студентка пропала в Таиланде, идут поиски
Правоохранительные органы разыскивают 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Анну, которая исчезла после переезда в Таиланд. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, девушка отличалась бережливостью и копила средства, полученные от родителей, на банковском счете. Кроме того, она помогала своему брату, одолжив ему 350 тысяч рублей. Однако весной этого года Анна неожиданно потребовала возврата долга, после чего приобрела билеты и вылетела в Азию.
Сначала россиянка направилась в Китай (вылет состоялся 19 мая), а 21 мая прибыла в Таиланд. Спустя несколько дней после этого мать студентки получила от нее сообщение с просьбой не заниматься ее поисками. Встревоженные родственники незамедлительно обратились с заявлением в полицию.
Семья пропавшей исключает версию о добровольном уходе и полагает, что девушка могла стать жертвой похищения. Близкие подчеркивают, что Анна хорошо успевала в учебе и не имела конфликтов с окружением.
В минувшие выходные, 8-9 августа, на границе Таиланда и Мьянмы обнаружили истощенную 19-летнюю девушку со следами побоев. Однако брат Анны, которому направили снимок найденной незнакомки, опроверг ее сходство с сестрой. Поиски нижегородки продолжаются.
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