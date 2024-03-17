16-летняя девушка погибла при обстреле Белгорода ВСУ

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В результате удара ВСУ по территории Белгородской области, погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Снаряд противника попал в жилой дом, где в этот момент находилась несовершеннолетняя и ее отец. Подросток погибла на месте, ее отец госпитализирован с ожогами и травмой головы.
Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
Прежде сообщалось, что украинские боевики атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Жертв удалось избежать, однако из-за непрекращающихся ударов, пожар в здании, в которое попал дрон, невозможно потушить.
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Гладков выразил соболезнования семье погибшей.
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Анастасия Хохлова