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ВСУ выпустили по российскому региону 12 снарядов РСЗО «Вампир» и Ураган»

МО: силы ПВО сбили девять снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью
17 марта 2024, 09:16
Фото:iStock/VGI

Фото:iStock/VGI

ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов из РСЗО «Вампир» и три снаряда из РСЗО «Ураган», об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все выпущенные ракеты были уничтожены системой ПВО. В настоящее время информации о погибших нет. В ведомстве отметили, что один человек получил баротравму из-за падения обломков ракеты.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки Белгородской области дронами. По информации телеграм-канала "Baza", один ребенок погиб. В настоящее время в регионе вновь объявлен сигнал ракетной опасности.

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#минобороны рф
#всу
#ракеты
#пво
#белгородская область
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В Киеве назвали самое опасное российское оружие для ВСУ
Киевский политик Игорь Лапин рассказал о мощи российских планирующих авиабомб
17 марта 2024, 08:54

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Планирующие авиабомбы ВС РФ способны уничтожать укрепрайоны ВСУ, об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Он отметил, что Россия освоила производство планирующих авиабомб, которые являются мощным оружием, и с ним нужно считаться.

«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — отметил он.
По словам Лапина, российские авиационные бомбы, разработанные по новой технологии, превосходят предшественников по всем характеристикам.

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#россия
#производство
#технологии
#вооружение
#бомба
#всу
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Спикер группировки ВСУ, действующей в Авдеевке, ушел в отставку
Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой объявил о своей отставке
17 марта 2024, 08:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пресс-секретарь группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"», — заявил Лиховой.
Причины своего ухода экс-пресс-секретарь украинской группировки не озвучил, однако отметил, что во время своей службы убедился в том, что «многие знания приумножают печали».

Группировка войск «Таврия» принимала участие в военных действиях в районе Авдеевки, над которой некоторое время назад ВС РФ установили огневой контроль.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
#россия
#авдеевка
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На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО
WP: из-за дефицита ПВО Украина сможет сбивать лишь одну ракету из 5
17 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны, политики объяснили последствия этой ситуации европейским и американским чиновникам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Washington Post (WP).
Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить четыре из пяти ракет, выпущенных российскими войсками, но смогут сбить только одну из пяти ракет в конце марта, когда на некоторых установках почти закончатся снаряды.

Это окажет значительное влияние на жизнь в городских центрах Украины, говорится в статье.

The Washington Post также цитирует слова старшего советника Владимира Зеленского о том, что Киев рискует потерять значительные территории к лету, если не получит новой помощи от США.

Ранее сообщалось, что ВСУ за несколько месяцев потеряли множество дорогостоящего оружия НАТО.

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#украина
#владимир зеленский
#снаряд
#пво
#всу
#сво
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Под Кременной уничтожили лучшего оператора дронов Украины из отряда «Азов»
Татаринов: Лучшего оператора дронов Украины ликвидировали под Кременной
17 марта 2024, 02:40

Фото: iStock/Darwin Brandis

Российский военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале, что украинский военнослужащий аэроразведка Вооруженных сил Украины Алексей Самчук (позывной «Каркаде») был ликвидирован в зоне боевых действий.
Журналист назвал Самчука лучшим в Украине оператором беспилотников, но не уточнил, где и при каких обстоятельствах он погиб.

Информация о гибели военнослужащего была размещена в Facebook* Национальным союзом кинематографистов Украины. Самчук, который до службы на фронте работал кинематографистом, отправился в зону боевых действий в возрасте 22 лет, вскоре после окончания института в 2023 году.

По данным ТСН, солдат входил в состав воздушной разведки 12-й бригады спецназа «Азов»**.

Боецбыл убит 11 марта, за несколько дней до свадьбы, под Кременной на Донецком направлении. Он планировал женитьбу с невестой 19 марта.

Ранее ФСБ России сообщила, что с 10 марта было обезврежено более 100 украинских диверсантов, пытавшихся нарушить российскую границу.

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной

** Запрещенная в России террористическая организация
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#дрон
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Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию
Песков: ликвидированы 550 украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию
16 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ликвидации диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию России.
Он отметил, что за последние несколько дней 2500 диверсантов пытались зайти на территории Белгородской и Курской областей. Из них 1700 были поражены. Общие безвозвратные потери Киева составили 550 человек.

Песков подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно дойти до российской границы.

Президенту России Владимиру Путину постоянно докладывают о произошедших попытках атаковать российские территории, добавил Песков.

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#диверсанты
#дмитрий песков
#спецоперация
#украина
#россия
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Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus
16 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/vadimrysev

Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, передает Bild.
Сообщается, что «за» проголосовали 451 человек, «против» — 46, 49 парламентариев от голосования воздержались. По данным источника, в резолюции говорилось о том, что украинская сторона испытывает серьезную необходимость в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, «таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp».

Ранее депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Она подчеркнула, что передача Украине ракет Taurus является некоей границей, переступив которую Германия станет непосредственным участником конфликта.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в настоящее время Киев испытывает некоторые трудности с боеприпасами и некоторыми видами вооружений.

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#германия
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#пво
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Применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии
Депутат Вагенкнехт: применение ВСУ ракет Taurus станет объявлением войны
16 марта 2024, 19:20

Фото: iStock/allanswart

Применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявила депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт.
Она подчеркнула, что передача Украине ракет Taurus является некоей границей, переступив которую Германия станет непосредственным участником конфликта.

Также Вагенкнехт добавила, что украинский конфликт связан с потенциальным вступлением страны в НАТО. Если мирные переговоры не будут проведены в кратчайшие сроки, Украина потеряет ещё больше территорий.

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#ракета
#украина
#всу
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Рогов: ВС России закрепились в центре села Работино
16 марта 2024, 18:59

Фото: iStock/amixstudio

ВС РФ закрепились в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью ВС РФ сбили 15 украинских реактивных ракет РСЗО «Вампир». Снаряды были уничтожены средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, киевский режим преподносит село Работино в качестве главного достижения контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении.

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Пленный боец ВСУ рассказал, как его отправили на позиции без оружия, еды и воды
16 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Бугера рассказал, как его отправили на позиции без еды, воды, оружия и патронов. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что командование ВСУ отправляет бойцов в бой без необходимого снаряжения и продуктов питания. Он и его сослуживцы были вынуждены собирать воду в банки, когда шёл дождь.

Также Бугера рассказал, что офицеры вымогают деньги у солдат. Если же военнослужащие отказываются давать свои средства, командиры их избивают.

Военнопленный рассказал, как сидел в окопе во время обстрела. Ему было нечем стрелять, а в окоп летели снаряды и беспилотники. При этом, никто из военнослужащих не покидал своих позиций, поскольку могли быть расстреляны своими же.

Солдат рассказал, что сдался в плен, где российские военные накормили его, дали воды. Он высоко оценил достойное отношение к военнопленным, а также призвал украинцев не брать в руки оружие.

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