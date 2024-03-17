ВСУ выпустили по российскому региону 12 снарядов РСЗО «Вампир» и Ураган»

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ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов из РСЗО «Вампир» и три снаряда из РСЗО «Ураган», об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки Белгородской области дронами. По информации телеграм-канала "Baza", один ребенок погиб. В настоящее время в регионе вновь объявлен сигнал ракетной опасности.
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