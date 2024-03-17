Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над территорией Московской области четыре беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Там назвали эти инциденты попытками Киева совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа на объекты на территории России.