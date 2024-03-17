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Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ

Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован
17 марта 2024, 09:04
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Прежде сообщалось, что во время атаки ВСУ на НПЗ у мужчины случился сердечный приступ. По уточненной информации, он скончался.

ВСУ предприняли попытку массированной атаки на российские территории минувшей ночью. В Краснодарском было сбито 3 дрона противника. Один из БПЛА рухнул на НПЗ, что спровоцировало возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

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Над территорией Подмосковья за ночь нейтрализовано четыре беспилотника
17 марта 2024, 08:33

Фото: Istockphoto / vladj55

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над территорией Московской области четыре беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Там назвали эти инциденты попытками Киева совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа на объекты на территории России.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву дронов в городском округе Домодедово. Позже он информировал о нейтрализации ещё двух БпЛА – в Ступинском и Раменском городских округах.
«На местах падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Там работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Всего, по данным военного ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями, а также над Краснодарским краем.

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#спецоперация
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ВСУ атаковали избирательный участок в Каменке-Днепровской
17 марта 2024, 08:14

Фото:iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские военные атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ нанесли удары с использованием дронов по дому культуры, в котором проходит голосование.

Пострадавших в результате атаки нет, однако здание получило повреждения и загорелось. Из-за продолжающихся попыток ВСУ атаковать пожар потушить не удается.

Прежде сообщалось, что ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Донецку.

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#всу
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ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Донецку
17 марта 2024, 06:06

Фото: iStock/RamonCast

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Донецка, сообщило представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине (СЦКК) в Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:05 по московскому времени. Украинская армия выпустила ракеты по Буденновскому району Донецка.

16 марта ВСУ сбросили взрывное устройство возле избирательного участка в Запорожской области. Взрывное устройство упало с беспилотника в 5-6 метрах от здания культурного центра.

Ранее сообщалось, что Киев усиливает террористические атаки в связи с выборами в России, чтобы получить больше финансирования и оружия от своих западных союзников.

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Собянин сообщил о ликвидации беспилотников в районе Домодедово
Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники сбитвы в Домодедово
17 марта 2024, 05:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российские подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, атака двух БПЛА, летевших в сторону Москвы, была отражена в районе Домодедово. По предварительным данным Министерства обороны, разрушений и жертв в месте падения обломков нет.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье и перехватили беспилотник в Ленинградской области.

До этого глава города сообщил, что силы ПВО под Подольском сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

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#украина
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У сотрудника Славянского НПЗ случился сердечный приступ во время атаки БПЛА
Оперштаб: В результате пожара на Славянском НПЗ погиб один человек
17 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) полностью ликвидирован, сообщила Оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
В результате атаки беспилотника погиб один человек, который, по предварительным данным, получил сердечный приступ во время инцидента. Непосредственных пострадавших в результате пожара нет, угрозы населенным пунктам тоже.

Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в настоящее время проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Синяговского, пострадали сотрудники предприятия.

Попытка атаки беспилотника на Славянский нефтеперерабатывающий завод произошла 17 марта около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России, в чьем ведении находится Славянский район, беспилотники были обезврежены, но один из них упал и вызвал пожар.

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#сердце
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Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ
Оперштаб Кубани: В результате атаки беспилотников горит Славянский НПЗ
17 марта 2024, 04:34

Фото: iStock/Kara Capaldo

Беспилотники нанесли удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб на Кубани в Telegram-канале.
Попытка нападения произошла около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России по Славянскому району, беспилотники были нейтрализованы.

Пожар, возникший в результате падения одного из беспилотников, тушат 83 человека личного состава и 25 единиц техники.

«Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано», – добавили в оперштабе.

Утром в субботу, 16 марта, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Джизран» в Самарской области. Позднее губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что атаку на завод совершили украинские беспилотники.

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#беспилотник
#всу
#украина
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Мирный гражданин пострадал при детонации взрывоопасносного предмета в ДНР
Мужчина пострадал вследствие детонации взрывоопасного предмета в ДНР
17 марта 2024, 00:29

Фото:iStockSergii Vasylchenko

Мирный гражданин пострадал от взрывоопасного предмета, который сдетонировал в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает Telegram-канал Совместного центра контроля и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения», – говорится в источнике.

Ранее взрыв произошел в жилом районе города Бердянск.

До этого ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области и совершили удары по избирательным участкам в Херсонской области.

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#днр
#взрыв
#россия
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ВКС России ликвидировали базу боевиков в Сирии
Минобороны РФ: База боевиков в Сирии уничтожена в результате удара ВКС России
17 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/Diy13

В рамках продолжающейся операции по борьбе с терроризмом в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков, сообщает заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулит ь, передает ТАСС.
По его словам, российская авиация нанесла удар в пятницу, 15 марта.

«Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», – уточнили в Министерстве обороны РФ.

Кулить подчеркнул, что террористы понесли значительные потери, свидетельствующие об эффективности российской операции.

Ранее ВКС также нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Идлиб. В ходе атаки было ликвидировано более 20 экстремистов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.

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#сирия
#россия
#авиация
#минобороны рф
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В Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе фуру зерновой компании
Гладков: ВСУ атаковали дроном фуру зерновой компании
17 марта 2024, 00:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области ВСУ нанесли атаку дроном по фуре, принадлежащей зерновой компании, передает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», – рассказал губернатор.
Глава области уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между селом Ясные Зори и поселком Октябрьский Белгородского района.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего пострадали мирные жители.

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#дрон
#белгородская область
#вячеслав гладков
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