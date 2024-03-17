Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ

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Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
ВСУ предприняли попытку массированной атаки на российские территории минувшей ночью. В Краснодарском было сбито 3 дрона противника. Один из БПЛА рухнул на НПЗ, что спровоцировало возгорание. В результате пожара никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова