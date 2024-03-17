В Чехии рассказали, кто из союзников России поставляет снаряды для ВСУ

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Некоторые страны из числа союзников России поставляют снаряды для ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные неназванных чешских чиновников.
«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — заявили авторы статьи.При этом журналисты отметили, что речь не идет о странах Африки, так как известно, что представители стран ответили отказом на предложения о финансировании ВСУ со стороны США.
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Анастасия Хохлова