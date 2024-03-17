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В Чехии рассказали, кто из союзников России поставляет снаряды для ВСУ

WSJ: в Чехии заявили о поставках снарядов ВСУ от союзников России
17 марта 2024, 09:53
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Некоторые страны из числа союзников России поставляют снаряды для ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные неназванных чешских чиновников.
«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — заявили авторы статьи.
При этом журналисты отметили, что речь не идет о странах Африки, так как известно, что представители стран ответили отказом на предложения о финансировании ВСУ со стороны США.


Прежде сообщалось, что применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии.

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Кинологи рассказали, нужно ли обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки
Кинолог Голубев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе питомца
17 марта 2024, 09:40

Фото: istock / IRYNA KAZLOVA

Будущие собаководы при выборе питомца чаще всего ориентируются на внешность питомца и на его размеры. Однако кинологи уверены, что нужно учитывать и свои собственные габариты.
О том, на что еще нужно обращать внимание при выборе собаки, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой, порой, не может даже высокий и крепкий мужчина. Если, например, упитанный корги резко дернет поводок на улице, ощутимо будет любому хозяину, вне зависимости от роста и веса. Важно воспитывать собаку, чтобы с ней было удобно. И будь у вас хоть тибетский мастиф или алабай, добиваться комфортной жизни с ним нужно через воспитание, а не надежду на свои физические возможности», – рассказал Голубев.


Важны ли собственные габариты при выборе собаки


Специалисты советуют при выборе собаки обращать внимание не только на ее внешность и размер. Важно учитывать ее предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению и сопоставлять это со своими возможностями и желаниями.

Можно воспитать крупного алабая еще щенком таким образом, чтобы с ним было комфортно гулять даже небольшой девушке. Конечно, нельзя предсказать всех ситуаций, когда, например, питомец испугался и рывком дернул хозяина за поводок или слишком чем-то заинтересовался. Но первостепенное значение имеет подход к воспитанию и дрессировке.

Справиться с собакой – это не только удержать ее на поводке. Здесь речь идет о том, чтобы уметь грамотно выстроить отношения, чтобы питомец ориентировался на хозяина, выполнял его команды и просьбы, был хорошо социализирован, умел вести себя в обществе. И здесь размер собаки не имеет значения, любой питомец, вне зависимости от габаритов и породы, должен быть воспитан хозяином, отметил Голубев.


Что нужно учитывать при выборе собаки


Чаще всего при выборе первой собаки, владельцы отдают предпочтение питомцам средних размеров, которые легко поддаются дрессировке и отличаются дружелюбностью и несложностью ухода.

Будущему собаководу важно учитывать следующие факторы: изначальное предназначение породы, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению. Кроме того, кинологи рекомендуют трезво оценивать свои возможности: сколько времени человек сможет выделять на уход и воспитание собаки, позволяют ли жилищные условия держать крупного питомца дома.

Если собаковод готов взять крупную охотничью или служебную собаку с сильными рабочими качествами, регулярно с ней заниматься, трезво оценивая свои силы и всю ответственность, которую он возьмёт на себя перед животным и окружающими людьми, то смело можно заводить такого питомца, о котором мечтали.

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#собаки
#кинологи
#воспитание
#уход
#питомцы
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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента
17 марта 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В 27 городских округах Подмосковья в местах временного пребывания избирателей на выборах президента России открыли 57 временных участков. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«На выборах для удобства избирателей открыто 57 участков в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях. Что касается аэропортов, то в дни голосования временные избирательные участки работают в аэропорту Шереметьево (терминал Б) и в аэропорту Жуковский. В основном это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около 1 тыс. человек», – пояснил Берёзкин.
Как уточнили в Избирательной комиссии Московской области, 39 временных участков работают в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три – в воинских частях, два – в аэропортах и ещё два – на предприятиях. Лишь на одном таком участке, расположенным в аэропорту Шереметьево, на сегодня уже проголосовали более 370 избирателей.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Подмосковье открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
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Украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
ФСБ: ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования в ДНР
17 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Tanaonte

Украинские мошенники пытались вовлечь раненого ветерана СВО в акт вандализма на избирательном участке. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Ранее у военнослужащего мошенники выманили крупную денежную сумму. Под предлогом возврата средств, злоумышленники предложили участнику СВО испортить бюллетени в урне для голосования на одном из избирательных участков. Военный отказался, обратился в правоохранительные органы и призвал российских граждан к бдительности.

О попытке провокации на голосовании со стороны Украины стало известно УФСБ России по ДНР, ведется расследование.

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#днр
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Вооруженные Силы РФ поразили около 370 целей ВСУ
Минобороны: Российские военные устранили около 370 целей ВСУ
17 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/Kichigin

Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Министерства обороны РФ Александр Савчук.
Представитель Министерства обороны заявил, что артиллерия и авиация нанесли около 370 ударов по подтвержденным целям ВСУ, в том числе по 10 опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.

По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.

В районе Бердичи из тяжелых орудий были атакованы четыре опорных пункта, ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 Braveheart.

Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.

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Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский вертолет Ми-8 сбил украинский БПЛА на купянском направлении
17 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Купянска, сообщил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) РФ (позывной «Бонд»).
По его словам, во время боевого вылета в направлении Купянска пилот российского вертолета из группы огневой поддержки обнаружил БПЛА, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). После этого группа огневой поддержки сбила его.

«После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», – объяснил «Бонд».

Он отметил, что БПЛА летел на очень низкой высоте. Пилот заявил, что он направлялся к месту дислокации российской воинской части от линии соприкосновения.

Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.

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#бпла
#вертолёт
#сво
#россия
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В США раскрыли информацию о «лучшей» подлодке за всю историю
NI: США готовятся к производству «лучших» подлодок в истории
17 марта 2024, 04:44

Фото: iStock/Michael Stifter

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вирджиния» Block V станет лучшей субмариной в истории ВМС США, ее характеристики были опубликованы в журнале National Interest (NI).
Утверждается, что ВМС США необходим большой флот современных ударных подводных лодок в связи с тем, что потенциальные противники создали зоны A2/AD (Anti-Access and Area Denial – ограничение и блокировка доступа и маневра). Согласно публикации, эти зоны предназначены для того, чтобы не допустить приближения надводных кораблей, включая авианосцы, к спорным районам.

«Подводная лодка Block V класса "Вирджиния" позволяет военно-морскому флоту проецировать мощь глубоко внутри районов A2/AD противника. Вероятно, на сегодняшний день это лучшая ударная подводная лодка ВМС США из когда-либо построенных», – отмечается в материале.

В качестве особенностей подводной лодки автор называет акустическую скрытность и систему управления, обеспечивающую безопасную эксплуатацию «Вирджинии» на мелководье. Модифицированная «Вирджиния» Block V будет иметь большую установку вертикального пуска с 28 крылатыми ракетами Tomahawk для атаки наземных и надводных целей.

В декабре было объявлено, что США решили возобновить проект по производству крылатых ракет с ядерными боеголовками для подводных лодок класса «Вирджиния». Министерство обороны выделит на эти цели 196 миллионов долларов.

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#сша
#вооружение
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ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками три российских региона
ВСУ совершили атаки на Белгородскую, Брянскую и Калужскую области
17 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/vadimrysev

По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью средствами ПВО была сбита ракета С-200. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия продолжают работать оперативные подразделения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате недавнего обстрела городского округа Грайворон никто не пострадал. В ходе атаки загорелись два частных дома и три автомобиля. Очаги возгорания были ликвидированы. Также в трех населенных пунктах повреждены девять частных домов, в Грайвороне взрывом повреждено окно одного из многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили социальное здание и различные хозяйственные постройки.

В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.

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#белгородская область
#брянская область
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В ЦИК сообщили о явке на выборах по всей России
ЦИК: явка на президентских выборах составила 55,1% по всей России
17 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/nemchinowa

По данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента России по состоянию на 20:19 по московскому времени составила 55,1% по стране, передает РИА ​Новости.
Как отмечает издание, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка превысила 16,55% к 10:00, 51,9% к 17:00 и 63% после обработки 99,83% протоколов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#владимир путин
#явка
#цик
#голосование
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Напавший на участника СВО под Тулой подозреваемый задержан в ДНР
Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали в ДНР
17 марта 2024, 01:17

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет (СК) России по Тульской области сообщил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на участника СВО в Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин, когда 26-летний местный житель открыл стрельбу из пистолета. 33-летний участник СВО, находившийся в отпуске и ставший свидетелем хулиганских действий, призвал мужчину бросить оружие, но в ходе борьбы получил ранение в живот.

Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковного кофе покинула Россию.

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#тульская область
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#сво
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