16-летняя девушка погибла в Мытищах, поссорившись с женихом
16-летняя девушка погибла в подмосковных Мытищах, поссорившись с женихом. Как пишет Telegram-канал «Плохие новости», очевидцы слышали крики и удар о землю.
Камера видеонаблюдения зафиксировала происшествие. Журналисты утверждают, что после трагического инцидента молодой человек, жених погибшей, выбежал на улицу, но его отец приказал юноше идти домой и оставить тело.
Родители 16-летней погибшей считают, что в произошедшем виноват возлюбленный девушки. Указывается, что незадолго до указанных событий пара сильно ругалась. Полицейские отпустили жениха после допроса. Официальной информации от МВД на данный момент нет.
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