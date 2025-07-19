На западе Крыма произошла авария, в которой погибли взрослый и ребенок
Вблизи села Наташино на западе Крыма произошла авария, в которой погибли взрослый и несовершеннолетний. Еще в ДТП пострадали пять человек.
В пресс-службе МВД республики отметили, что авария случилась вечером в субботу на автодороге Черноморское-Евпатория. В ДТП столкнулись ВАЗ-2105 и Mitsubishi. Как оказалось, водитель первого при повороте налево не предоставил преимущество встречной иномарке, в результате чего и случилось происшествие.
Обстоятельства инцидента выясняются. В аварии пятеро пострадавших и двое погибших, в том числе и один несовершеннолетний.
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