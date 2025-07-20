Третье подряд землетрясение магнитудой 7,6 случилось на Камчатке
Третье подряд землетрясение произошло на Камчатке магнитудой 7,6.
Как уточнили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение зарегистрировано в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.
«Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 115 км от Петропавловска-Камчатского», — сказано в публикации.По данным корреспондента ТАСС, около минуты ощущались подземные толчки, люди покидали здания. В пресс-службе регионального главка МЧС отмечали, что специалисты будут обследовать здания в ближайшее время. Перед этим сообщалось о двух землетрясениях примерно в том же районе. Их магнитуда была 5,3 и 6,5. Второе землетрясение ощущалось.