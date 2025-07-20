Полиция озвучила, почему водитель протаранил толпу в Лос-Анджелесе

20 июля 2025, 07:18

NYT: влетевший в толпу в Лос-Анджелесе водитель сделал это умышленно

Фото: iStock/TheaDesign

Полицейские предполагают, что наезд водителем на толпу 19 июля в Лос-Анджелесе был совершен умышленно. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).