Полиция озвучила, почему водитель протаранил толпу в Лос-Анджелесе
Полицейские предполагают, что наезд водителем на толпу 19 июля в Лос-Анджелесе был совершен умышленно. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).
Как выяснилось, мужчина направил автомобиль на пешеходов после конфликта в ночном клубе Vermont Hollywood. Сейчас он находится в больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением. Один из очевидцев выстрелил в него после произошедшего. Личности как стрелявшего, так и водителя еще не установлены.
По последним данным, число пострадавших выросло до 30 человек, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали более сотни сотрудников экстренных служб. В настоящий момент инцидент расследуют правоохранители.
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