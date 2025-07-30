16-летняя девушка влюбилась в отчима и подралась из-за него с матерью

30 июля 2025, 10:14

В США 16-летняя девушка подралась с матерью из-за любви к отчиму

Фото: iStock/nicoletaionescu

В американском городе Фримонт несовершеннолетняя дочь подралась с матерью из-за отчима и спровоцировала расследование о возможном сексуальном насилии, информирует The Mercury News.