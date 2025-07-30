16-летняя девушка влюбилась в отчима и подралась из-за него с матерью
В американском городе Фримонт несовершеннолетняя дочь подралась с матерью из-за отчима и спровоцировала расследование о возможном сексуальном насилии, информирует The Mercury News.
Сотрудники полиции прибыли на место драки по вызову и быстро разняли 16-летнюю девушку и ее мать. По словам несовершеннолетней, она напала на мать, так как влюбилась в ее мужа. Школьница заявила, что ее любовь была взаимна.
Проверив переписку девушки и ее 30-летнего отчима, полицейские нашли сообщения об их поцелуях. Мужчина также просил школьницу отрицать любые сексуальные связи с ним, если ее об этом спросят.
Правоохранители планировали вручить подозреваемому насильнику подписку о невыезде на работе, однако не смогли. Перед их приходом мужчина ушел на обед и не вернулся. По предварительным данным, он сбежал из страны.
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