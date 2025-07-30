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В Ленинградской области пьяная женщина бросила дочь в коляске ночью на улице

Пьяная женщина оставила дочь в коляске без присмотра ночью на улице в Киришах
Фото: iStock/Maria Lohmeyer

Пьяная женщина оставила дочь в коляске без присмотра ночью на улице в Киришах Ленинградской области. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Ночью 29 июля в полицию поступило сообщение, что около дома на улице Строителей в детской коляске найдена девочка. На скорой помощи ее отправили в районную больницу.

Выяснилось, что двухлетняя малышка посещает детский сад. 30-летняя мать около 1 часа ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила ребенка на улице и ушла домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Екатерина Коршунова

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