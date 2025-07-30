В Ленинградской области пьяная женщина бросила дочь в коляске ночью на улице

30 июля 2025, 09:21

Пьяная женщина оставила дочь в коляске без присмотра ночью на улице в Киришах

Фото: iStock/Maria Lohmeyer

Пьяная женщина оставила дочь в коляске без присмотра ночью на улице в Киришах Ленинградской области. Об этом пишут местные Telegram-каналы.