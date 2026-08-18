16-летняя россиянка бросилась с ножом на сверстницу и девятилетнего ребёнка

18 августа 2026, 22:20

Суд в Уфе арестовал 16-летнюю девушку по делу о покушении на убийство двух детей

Фото: Istock/Rawpixel

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу 16-летнюю горожанку. Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, ей предъявили обвинение по факту покушения на убийство двух детей.