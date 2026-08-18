16-летняя россиянка бросилась с ножом на сверстницу и девятилетнего ребёнка
Кировский районный суд Уфы заключил под стражу 16-летнюю горожанку. Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, ей предъявили обвинение по факту покушения на убийство двух детей.
Следствие установило, что происшествие случилось 17 августа в квартире. Девушка, руководствуясь личной неприязнью, нанесла множественные ножевые ранения сверстнице и девятилетнему ребёнку, который находился рядом и видел произошедшее.
Медики вовремя оказали помощь, и жизни пострадавших удалось сохранить. Суд поддержал позицию следствия о том, что фигурантка может попытаться скрыться или воспрепятствовать расследованию. В связи с этим судья избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Постановление ещё не вступило в законную силу.
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