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16-летняя россиянка бросилась с ножом на сверстницу и девятилетнего ребёнка

Суд в Уфе арестовал 16-летнюю девушку по делу о покушении на убийство двух детей
Фото: Istock/Rawpixel

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу 16-летнюю горожанку. Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, ей предъявили обвинение по факту покушения на убийство двух детей.



Следствие установило, что происшествие случилось 17 августа в квартире. Девушка, руководствуясь личной неприязнью, нанесла множественные ножевые ранения сверстнице и девятилетнему ребёнку, который находился рядом и видел произошедшее.

Медики вовремя оказали помощь, и жизни пострадавших удалось сохранить. Суд поддержал позицию следствия о том, что фигурантка может попытаться скрыться или воспрепятствовать расследованию. В связи с этим судья избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Ольга Щелокова

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