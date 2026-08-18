В Москве на Киевском шоссе Mercedes протаранил семь машин, есть пострадавшие

18 августа 2026, 19:13

Фото: Istock/kazakova0684

В столице на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием семи автомобилей. По предварительным сведениям, не менее четырёх человек пострадали. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».