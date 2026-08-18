В Москве на Киевском шоссе Mercedes протаранил семь машин, есть пострадавшие
В столице на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием семи автомобилей. По предварительным сведениям, не менее четырёх человек пострадали. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился на трассе в направлении центра, напротив аутлета Внуково. Сообщается, что водитель кроссовера Mercedes врезался в поток машин, в результате столкновения оказались смяты семь легковых автомобилей.
В настоящий момент медики оказывают помощь минимум четырём пострадавшим. У одного из них врачи диагностировали черепно-мозговую травму, остальные получили лёгкие повреждения. На месте аварии работают экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
До этого аналогичный эпизод произошёл в Башкирии. Там лихач на Mercedes протаранил припаркованные машины и скрылся.
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