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В Москве при пожаре в квартире погибла 95-летняя женщина

Фото: Istock/Distortion Media

В Москве при пожаре в квартире погибла женщина 1931 года рождения. Об этом информирует столичная прокуратура.



Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на Рублёвском шоссе. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Они приступили к работе на месте пожара. Координировала их действия исполняющая обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

Для установления точных причин возгорания специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. Прокуратура организовала процессуальную проверку по факту случившегося. Ведомство держит на контроле как ход, так и итоговые результаты этой проверки.

Ольга Щелокова

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