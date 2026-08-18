В Москве при пожаре в квартире погибла 95-летняя женщина
В Москве при пожаре в квартире погибла женщина 1931 года рождения. Об этом информирует столичная прокуратура.
Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на Рублёвском шоссе. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Они приступили к работе на месте пожара. Координировала их действия исполняющая обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.
Для установления точных причин возгорания специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. Прокуратура организовала процессуальную проверку по факту случившегося. Ведомство держит на контроле как ход, так и итоговые результаты этой проверки.
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