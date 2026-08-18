На западе Москвы спасатели достали из реки Очаковки тело мужчины с петлёй на шее
На западе Москвы, в районе Тропарево-Никулино, сотрудники экстренных служб извлекли из реки Очаковки тело мужчины. На шее погибшего находилась петля.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошёл вблизи дома на улице Никулинской.
Личность умершего уже установили — им оказался местный житель 1976 года рождения. На месте происшествия работают оперативники. Они опрашивают возможных свидетелей и изучают обстоятельства, которые предшествовали трагедии.
В настоящий момент следователи рассматривают несколько версий случившегося, включая суицид и криминальный характер смерти. Окончательные выводы специалисты сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы и проверки всех полученных материалов.
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