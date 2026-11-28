28 ноября 2026, 14:10

В Ангарске 16-летняя девушка предстала перед судом по делу о продаже наркотиков

Фото: Istock/oatawa

В Ангарске покупатели марихуаны проявляли необычную заботу о продавщице и пытались скрыть наркосделку: они интересовались её самочувствием, настроением и семейными делами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.