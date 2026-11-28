16-летняя россиянка придумала спецязык для покупателей наркотиков
В Ангарске покупатели марихуаны проявляли необычную заботу о продавщице и пытались скрыть наркосделку: они интересовались её самочувствием, настроением и семейными делами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
16-летняя девушка придумала собственный язык для общения с покупателями наркотиков. На вопрос «Как дела?» она отвечала «Давай встретимся», если товар был в наличии. Жалобы на плохое настроение или ссору с мужем, по версии следствия, означали, что запасы закончились.
В ходе расследования на руках юной продавщицы нашли следы каннабиноидов. Девушка призналась, что употребляет марихуану и что знакомые просили её достать наркотик, но позже отказалась от показаний. Суд сначала оправдал её, однако прокуратура обжаловала решение, и вскоре дело отправили на новое рассмотрение.
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