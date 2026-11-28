Стали известны подробности смерти российской туристки в отеле Паттайи
Следствие рассматривает версию суицида россиянки, которую нашли мёртвой в отеле Паттайи. Как выяснил Telegram-канал SHOT, погибшая работала профессиональной косплеершей из Йошкар-Олы.
27-летняя Рената перевоплощалась в различных персонажей из аниме. Девушка много путешествовала и чаще всего бывала в Таиланде. В этот раз по прилёте 26 ноября россиянка связалась с мамой и пообещала перезвонить через четыре часа, но забыла.
В России у погибшей остались 19-летний брат, 47-летняя мама и 61-летний отец. Предварительно, Рената страдала биполярным расстройством. В номере отеля полицейские обнаружили почти пустые упаковки её лекарств — в связи с этим следователи не исключают версию суицида.
Отметим, что россиянку нашли мёртвой на кровати после ночной ссоры с её 41-летним бойфрендом из Индии. В номере были разбиты зеркало и дверь ванной, повсюду — следы крови. Точную причину смерти гражданки РФ предстоит установить экспертам.
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