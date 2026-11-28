На Алтае мать больше года истязала шестилетнюю дочь
В Новоалтайске суд отправил под стражу местную жительницу, которую подозревают в истязании собственной дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
По информации следствия, мать в течение года издевалась над шестилетней малышкой. Поводом для доследственной проверки стало сообщение, которое поступило на телефонную линию «Ребёнок в опасности».
Известно, что ранее женщина имела проблемы с законом. Пострадавшую девочку вместе с братьями и сестрами изъяли из семьи. В отношении их матери возбудили уголовное дело об истязании. Суд уже заключил её под стражу.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК выясняют, как долго продолжалось насилие и почему о ситуации стало известно только после звонка на горячую линию.
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