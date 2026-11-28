28 ноября 2026, 13:57

Суд в Новоалтайске арестовал мать, подозреваемую в истязании шестилетней дочери

Фото: Istock/zoka74

В Новоалтайске суд отправил под стражу местную жительницу, которую подозревают в истязании собственной дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.