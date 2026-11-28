В школе в Афганистане прогремел взрыв, погибли семь человек, ещё 97 ранены
На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв в школе. Об этом сообщает телеканал TOLO News.
Чрезвычайное происшествие случилось в 10:00 по местному времени (8:30 мск). В афганской провинции Кунар на территории образовательного учреждения произошёл взрыв.
В результате детонации погибли семь человек, ещё 97 пострадали. Всех пострадавших экстренно доставили в больницы. По предварительной информации, источником взрыва стало вещество, которое хранилось в доме неподалеку от школы. Эта смесь предназначалась для проведения горных работ.
До этого взрыв прогремел на газопроводе в США. Отмечается, что столб пламени достиг десятков метров.
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