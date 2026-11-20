20 ноября 2026, 12:56

В Красноярске 16-летняя студентка ударила ножом пассажира автобуса

Фото: Istock/Snezhana Kudryavtseva

В Красноярске 16-летняя студентка напала с ножом на пассажира автобуса. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.