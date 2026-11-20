16-летняя россиянка ударила ножом пассажира автобуса из-за замечания об алкоголе
В Красноярске 16-летняя студентка напала с ножом на пассажира автобуса. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.
По информации ведомства, конфликт начался из-за того, что девушка распивала алкоголь в салоне автобуса. В какой-то момент она выбросила бутылку в окно, и один из пассажиров сделал ей замечание. В ответ студентка встала со своего места и нанесла сидящему мужчине удары ногой.
Однако потерпевший смог повалить её на пол. Девушка вышла на остановке вместе с оппонентом и ударила его складным ножом в живот. Гражданин получил тяжёлую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело. Прокуратура держит расследование на контроле.
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