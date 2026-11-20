20 ноября 2026, 12:44

В московском метро произошла драка между двумя пассажирками

Фото: Istock/spacedrone808

В московском метро произошла драка, в ходе которой стюардесса получила перелом носа. Как сообщает РЕН ТВ, разнимать женщин пришлось пенсионеру.