Стюардессе сломали нос во время драки в московском метро
В московском метро произошла драка, в ходе которой стюардесса получила перелом носа. Как сообщает РЕН ТВ, разнимать женщин пришлось пенсионеру.
Конфликт возник в вагоне поезда на перегоне между станциями «Белорусская» и «Сокол». 33-летняя бортпроводница «Аэрофлота» Виктория П. поссорилась с 30-летней Татьяной Л.
Ссора переросла в драку, и гражданки стали наносить друг другу удары руками и ногами. В конфликт вмешался 66-летний пассажир. Он попытался разнять женщин, но в итоге сам ударил Татьяну по лицу. После потасовки медики диагностировали у стюардессы перелом носа.
У второй участницы драки обнаружили сотрясение мозга, гематому и ссадины на шее. Пенсионер отказался от помощи врачей. В отношении Татьяны правоохранители возбудили уголовное дело о побоях. Её задержали в Зеленограде, а затем отпустили под подписку о невыезде.
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