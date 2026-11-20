«Сбил и уехал»: В Подмосковье ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
На трассе под Солнечногорском насмерть сбили мужчину. Подробности приводит прес-служба ГУ МВД по Московской области.
20 ноября около 07:25 мск на 3-м километре автодороги А-107 «Московское малое кольцо» произошла авария. Водитель автомобиля наехал на человека вне пешеходного перехода и уехал с места происшествия.
В результате ДТП гражданин 1975 года рождения погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося и задержать правонарушителя, причастного к противоправному деянию. Полиция обращается к очевидцам: если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, сообщите по телефону 102.
Читайте также: