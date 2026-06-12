16-летняя школьница пропала на Урале, отправив пугающие СМС-сообщения
В уральском поселке Новоуткинск продолжаются поиски 16-летней Софьи Поповой. Девушка ушла из дома вечером 11 июня, около 21:00, и до сих пор не вернулась. На звонки и сообщения она не отвечает.
Как сообщила порталу E1.RU сестра пропавшей Александра, перед уходом Софья написала ей и матери: «Я тебя люблю», а двум подругам — «Прости». Конфликтов дома не было. В момент ухода сестры отчим находился у дома и чинил машину. Софья была с четырехлетним братом: вывела его к отцу и, по словам родственников, вышла на прогулку.
Приметы: рост около 163 см, рыжие волосы, возможно, была в очках. Одежда: темная джинсовка и серые спортивные или джинсовые брюки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Софьи, просят звонить в полицию по телефонам 102, 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700‑54‑52. Также можно связаться с дежурной частью полиции в Первоуральске: +7 (343) 964-82-21. К поискам подключились сотрудники полиции.
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