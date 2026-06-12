16-летняя школьница пропала на Урале, отправив пугающие СМС-сообщения

12 июня 2026, 21:42

E1: 16-летнюю школьницу разыскивают в Свердловской области

Фото: istockphoto/blinow61

В уральском поселке Новоуткинск продолжаются поиски 16-летней Софьи Поповой. Девушка ушла из дома вечером 11 июня, около 21:00, и до сих пор не вернулась. На звонки и сообщения она не отвечает.