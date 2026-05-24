Школьница пропала в Калужской области, ее ищут третьи сутки

24 мая 2026, 21:17

В Обнинске ищут пропавшую девочку-подростка

Фото: istockphoto/blinow61

В Калужской области продолжаются поиски 14-летней Аллы, пропавшей в Обнинске. Девочка не выходит на связь третьи сутки, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Калуга».





По информации, полученной от отца пропавшей телеграм-каналом Baza, 21 мая Алла ушла в школу, однако после занятий домой не вернулась. Около полуночи того же дня подростка запечатлели камеры видеонаблюдения на трассе неподалеку от АЗС в районе Белоусово. В этой стороне проживают бабушка и дедушка девочки, но к родственникам она не заходила.



С тех пор местонахождение школьницы установить не удалось. Знакомые предполагали, что Алла могла отправиться к приятелю, однако и там ее не оказалось. Родители не знают, где еще может находиться ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Приметы: рост 160 см, голубые глаза, светлые крашеные волосы. В день исчезновения на ней были черная кофта с капюшоном, белая рубашка, черная юбка и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, поисковики просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.



