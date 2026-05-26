Мать с пятью детьми таинственно пропала в Благовещенске
В Благовещенске пропала мать с пятью детьми. Полиция смогла связаться с женщиной, но она отказалась назвать своё местонахождение. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Сотрудники школы и ПДН забили тревогу, когда старший ребёнок перестал ходить на уроки. Полицейские начали поиски семьи. Выяснилось, что 33-летняя гражданка забрала пятерых детей и ушла из дома 3 апреля.
Правоохранители распространили ориентировки на женщину и несовершеннолетних. Вскоре полицейские дозвонились до неё, но многодетная мать не сообщила, куда ушла. Семью характеризуют негативно. Из пятерых детей официально зарегистрировали только троих. Соседи рассказали, что ещё двоих женщина родила дома.
Ранее сообщалось об инциденте в Североморске. Там местная жительница три месяца истязала свою четырёхлетнюю дочь.
