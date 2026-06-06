Россиянка попросила у родителей денег и загадочно пропала в Таиланде
Девушка из России поехала в Таиланд на заработки и пропала. Об этом информирует Mash.
В прошлом году Татьяна отправилась на курорт, работу она искала около полугода. В итоге ей удалось устроиться в детский сад, но россиянку обманули и не выплатили зарплату.
1 июня она разговаривала с родителями и просила деньги, так как у неё не было средств на пропитание. Семья отправила ей €50. Девушка купила билеты домой на 7 июня, однако вскоре перестала отвечать на звонки.
Матери Татьяны удалось связаться с людьми, которые согласились осмотреть её квартиру. Там находились только вещи, самой российской туристки не было.
Подруга пропавшей рассказала, что незадолго до исчезновения Татьяна нашла работу с проживанием и собиралась съезжать. Родные не исключают, что девушку могли увезти в скам-центр в Мьянме или Камбодже.
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