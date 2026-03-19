16-летнюю школьницу подозревают в организации убийства бывшего парня

Фото: iStock/blinow61

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка, убийство которого могла заказать его бывшая девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Как стало известно, 16-летняя школьница, предположительно, попросила своего нового знакомого расправиться с бывшим молодым человеком. По словам задержанного подростка, девушка передала ему нож и договорилась о встрече с потерпевшим.

Когда 17-летний юноша приехал на место, на него напали с ножом. От полученных ранений он скончался. После этого, как утверждается, подозреваемая пришла на место и помогла скрыть тело.

По версии следствия, на следующий день исполнитель преступления вернулся и попытался скрыть следы, расчленив тело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие выясняет роли участников и мотивы преступления.

Иван Мусатов

