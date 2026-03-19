Глава бюро RT в Ливане Суини и его оператор ранены после атаки Израиля
RT опубликовал видео, где запечатлен момент израильского удара по съемочной группе телеканала. Снаряд упал всего в нескольких метрах от журналистов.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля получили ранения глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор. Они рассказали, что израильский самолет выпустил ракету по автомобилю при пересечении моста возле военной базы на юге Ливана.
На кадрах зафиксирован удар снаряда прямо за спиной корреспондента, который снимал репортаж.
Известно, что пострадавшие журналисты находятся в сознании. Им оказывают медицинскую помощь в госпитале. Отмечается, что врачи удалили несколько элементов разорвавшегося снаряда из рук Суини.
Читайте также: