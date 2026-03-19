В Петербурге троих полицейских осудили за взятки от проституток
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор троим сотрудникам уголовного розыска УМВД по Красногвардейскому району по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов города и области.
Фигурантами стали замначальника отделения, а также оперуполномоченные. Двое из них вину не признали, признал её частично один из оперативников.
Суд приговорил двух фигурантов к 11 годам колонии строгого режима. Им также назначены штрафы — 2,5 миллионов и двух миллионов рублей соответственно. Третий получил 13 лет колонии строгого режима и штраф 3,5 миллионов рублей. Каждого лишили специальных званий, а 450 тысяч рублей конфискованы в доход государства.
По версии следствия, полицейские организовали схему систематического получения взяток от женщин, занимавшихся проституцией. За деньги они обещали не привлекать их к ответственности.
В августе 2023 года они доставили одну из потерпевших в отдел и потребовали 50 тысяч рублей сразу и по 100 тысяч ежемесячно. Девушка согласилась, однако позже обратилась в правоохранительные органы и приняла участие в оперативном эксперименте, в ходе которого передала посредникам ещё 50 тысяч рублей под контролем силовиков.
Читайте также: